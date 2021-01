Marchtrenk hilft Erdbebenopfern

Dem Verein der in Wels lebenden Kroaten übergaben Bürgermeister Paul Mahr und Sozialstadtrat Christoph Schneeberger (beide SPÖ) kürzlich einen Scheck über 2000 Euro. "Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten muss immer noch die Hilfe für unverschuldet in Not geratene Menschen möglich sein", begründet Bürgermeister Mahr sein Engagement für die Tausenden Obdachlosen in der Region Sisak.

