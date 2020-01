Marchtrenk: Diebe betraten unversperrtes Einfamilienhaus

Zwei Unbekannte hatten sich am Donnerstag Zutritt in ein unversperrtes Einfamilienhaus in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) verschafft. Die 43-jährige Hausbewohnerin hielt sich um 13 Uhr mit zwei Freundinnen im Garten auf, als sie die beiden beim Verlassen des Hauses bemerkte. Der Mann und die Frau gaben an, Hunger zu haben und baten um eine Spende. Die 43-Jährige verwies die beiden vom Grundstück. Beim Nachschauen im Haus bemerkte sie, dass aus ihrem Nachtkästchen die Geldbörse ohne Bargeld und ein Ring gestohlen wurden.

