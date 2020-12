Manner-Schnitten für Corona-Tester

Das in Neukirchen bei Lambach beheimatete Regierungsmitglied erschien mit seiner Familie am späten Freitagnachmittag im Edter Veranstaltungszentrum Komedt zum Corona-Nasenabstrich. Achleitner bedankte sich bei den Helfern der Teststation mit jeweils einer Packung Manner-Schnitten. Sein Appell: "Wir alle wünschen uns ein Weihnachten so unbeschwert wie möglich auch in diesen schwierigen Zeiten. Wir alle können auch einen Beitrag leisten. Es ist nicht schmerzhaft und verlangt nicht viel Zeitaufwand und man ist bei den Teststationen in besten Händen." Achleitners Corona-Test war übrigens negativ.

