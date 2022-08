Mann warf mit Blumentopf auf Polizisten - Pfeffersprayeinsatz

Anrainer alarmierten am Sonntag gegen 20 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, drohte der Beschuldigte und warf einen Blumenstock in Richtung des Kopfes eines Polizisten, der jedoch konnte rechtzeitig ausweichen. Anschließend stieg er in seinem aggressiven Verhalten absichtlich auf die Motorhaube des Streifenfahrzeuges, schlug mit der Faust dreimal die Fassadentäfelung des Hauses ein und versuchte nach mehreren verbalen Drohungen gegen die Beamten neuerlich tätlich gegen diese vorzugehen.

Nach zahlreichen Abmahnungen und Aufforderungen sein Verhalten einzustellen, wurde der Mann von drei Polizisten mittels Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Anschließend konnte der Beschuldigte gesichert und festgenommen werden, so der Polizeibericht. Nach medizinischer Versorgung - unmittelbar nach dem Pfeffersprayeinsatz - konnten bei der ärztlichen Untersuchung keine Verletzungsfolgen festgestellt werden. Es wurden auch keine anderen Personen verletzt.

Der Streifenwagen blieb laut Fachwerkstätte unbeschädigt. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.