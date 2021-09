Mann stürzte sechs Meter ab

Der Mann arbeitete am Freitag am Dach eines Rohbaus in Waizenkirchen. Dabei rutschte er plötzlich ab und stürzte sechs Meter tief auf das Betonfundament des Hauses.

Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der 49-Jährige schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.