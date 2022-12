Mann nach Forstunfall tot aufgefunden

Der Mann war am Donnerstag gegen 9 Uhr alleine zu den Arbeiten in den Wald gegangen. Als er ungewöhnlich spät nicht nach Hause kam und seine Frau ihn telefonisch nicht erreichte, begann sie sich Sorgen zu machen und suchte ihn. An einer äußerst steilen Stelle neben einem gefällten Baum musste sie die tragische Entdeckung machen. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr barg den Verunglückten, ein Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen, berichtete die Polizei. Die Frau wurde noch vor Ort psychologisch betreut.