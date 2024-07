Mann nach Einbruch in Supermarkt in Thalheim festgenommen

Wegen eines Einbruchs in eine Supermarktfiliale in Thalheim bei Wels wurde am Sonntag gegen 1 Uhr früh die Polizei alarmiert. Dank der Zeugenaussagen konnte der Täter rasch gefunden werden, die Polizeibeamten stellten bei ihm Tatwerkzeuge und das Diebesgut sicher. Der Mann wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

