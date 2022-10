Managerinnen des Alltags und ihre mentale Last

Diese mentale Last zu beschreiben, aufzuzeigen und Veränderungen für eine gerechte Aufteilung zu schaffen, steht im Mittelpunkt der Veranstaltung "Mental Load" heute, Dienstag, ab 19 Uhr im Pfarrsaal der Stadtpfarre Wels. Die Expertinnen Barbara Schrammel und Lena Neuber von der Beratungsstelle "Frauen beraten Frauen" in Wien sind in Wels zu Gast und freuen sich auf eine rege Diskussion. Eintritt frei.