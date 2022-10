Sein halbes Leben lang steht Karl Furthmair (ÖVP) an der Spitze der kleinen Gemeinde im Bezirk Grieskirchen. Mit einer Amtszeit von 30 Jahren ist der 61-Jährige der längstdienende Ortschef in Oberösterreich. Recht lange wird er die "Bürgermeisterei" nicht mehr machen, einige wichtige Vorhaben für seine Gemeinde will er aber noch auf den Weg bringen.