Maibaumfeiern in Wels und Eferding

Ideal für die Maibaumfeste liegt heuer der 1. Mai: Weil der Feiertag auf einen Montag fällt, ziehen sich die Feiern über das gesamte Wochenende hin.

Wie berichtet, feiert Wels schon am 29. April. Auch in Bad Wimsbach-Neydharting stellt der Sportklub bereits am Samstag den Maibaum auf.

Am Sonntag feiert die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach: Um 10.30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit Musik vom Musikverein Buchkirchen. Um 13 Uhr geht es an den Kraftakt, den Baum von Hand aufzustellen. Ab 14 Uhr gibt es dann Livemusik von der Band "The Vitamins". Sollte es regnen, haben die Veranstalter mit einem Festzelt vorgesorgt. Der Erlös fließt in den Umbau des Feuerwehrhauses.

In Eferding wird traditionsgemäß am 1. Mai um 10 Uhr der Maibaum aufgestellt. Die Eferdinger Krampusrunde Schaunburgteufeln richtet wie schon in den vergangenen Jahren ein Fest für die ganze Familie mit Musik, Essen und Getränken aus. Auch hier kann, sollte das Wetter nicht mitspielen, im Zelt gefeiert werden.

