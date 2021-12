Mahr schlägt wegen Finanzentwicklung Alarm

Auf die prekäre Finanzsituation der Gemeinden macht der Marchtrenker Bürgermeister Paul Mahr (SP) einmal mehr aufmerksam. Jahr für Jahr würden die Ausgaben an die Sozialhilfeträger im Bezirk steigen. Nicht nur um einige Tausender, sondern um nahezu eine Million Euro in nur einem Jahr. Insgesamt zahlt die Stadt Marchtrenk bereits 5,85 Millionen Euro. Besonders starke Steigerungen gibt es im Pflegebereich, allerdings verschlechtere sich dort die Gesamtsituation wie Mahr anhand des Alten- und Pflegeheims in Marchtrenk anführt. Dort sind nur knapp 80 der 120 Betten belegt, obwohl ein höherer Bedarf besteht. Dies führe zu einer höchst sensiblen Warteliste für die Bevölkerung. Auch die Kurzzeitpflege wurde leider eingestellt. Mahr befürchtet, dass es zu einem weiteren Bettenabbau und Personalverlust kommen könnte, da kaum Verbesserungen für das Pflegepersonal in Aussicht gestellt werden.

Er forderte nun aufgrund der jährlichen Kostensteigerungen trotz der Verschlechterungen im zuständigen Sozialhilfeverband Wels-Land eine Neuordnung und Entflechtung der Finanzströme, um die Kommunen zu entlasten. Diese Forderung ergeht über den Gemeinde- und Städtebund an alle Gemeinden in Oberösterreich.