Mahr regiert Marchtrenk per Not-Anordnung

In Abstimmung mit den Fraktionsobleuten hat Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) bis Ende April alle Sitzungen abgesagt. Angelegenheiten, die entschieden werden müssen und mit den Fraktionen bereits vorbesprochen wurden, werden von Mahr in Form einer Not-Anordnung auf den Weg gebracht. Das von der Stadtgemeinde gebündelte Angebot der Nachbarschaftshilfe wird rege angenommen. Für rund 60 vor allem ältere oder kranke Menschen erledigen Freiwillige Einkäufe und Botendienste. Für soziale Notlagen steht ein Unterstützungsfonds bereit, der rasche und unbürokratische Hilfe leistet. Um die Bevölkerung in Krisenzeiten bei Laune zu halten, hat die Stadt einen Kreativwettbewerb ins Leben gerufen.

