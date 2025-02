Magistrat Wels prüft Sozialhilfe-Zahlungen

Schwere Vorwürfe enthält ein anonymes Schreiben, das diese Woche an mehrere Stadtpolitiker und Magistratsmitarbeiter verschickt wurde und auch den OÖN vorliegt. Demnach soll ein Mitarbeiter in der Sozialabteilung über einige Jahre in mehreren Fällen Sozialhilfe ausgezahlt haben, obwohl die Antragsteller keinen Anspruch darauf hatten. Dienstliche Konsequenzen dafür habe es nicht gegeben.