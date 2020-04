Magistrat beendet den Notbetrieb

Nur jene Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören, arbeiten weiter im Homeoffice. Um einen Massenandrang zu vermeiden, müssen Terminvereinbarungen getroffen werden. Zudem sei die Einhaltung des Sicherheitsabstandes zu befolgen, heißt es in einer Presseaussendung. Am Passamt wurden zuletzt nur in Notfällen Pässe ausgestellt. Am 4. Mai wird dort auf Normalbetrieb umgestellt. Mitarbeiter, die viele Kundenkontakte haben, werden durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Zusätzlich stehen ihnen Schutzmasken zur Verfügung.

