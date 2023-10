Marchtrenk: Einsichtiger Raser entschuldigte sich bei der Polizei

Am Sonntag gegen 23:15 Uhr konnte eine Zivilstreife der Polizei Wels auf der B1 in Fahrtrichtung Marchtrenk einen PKW mit weit überhöhter Geschwindigkeit feststellen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnten die Polizisten erst im Gemeindegebiet von Marchtrenk auf den Raser aufschließen. Bei der Nachfahrt wurde eine Geschwindigkeit von 126 km/h in der 70er Beschränkung gemessen. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle zeigte sich der 21-jährige Lenker aus Marchtrenk gegenüber den Beamten sofort geständig und entschuldigte sich für sein Verhalten im Straßenverkehr. Über eine Anzeigeerstattung wurde er in Kenntnis gesetzt.

