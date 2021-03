Lutz plant den Abriss seines Parkdecks

Nach der Umwandlung einer Grünfläche in einen asphaltierten Parkplatz am XXXLutz-Standort in Wels-West reagierten die Welser Grünen mit scharfer Kritik. Keine Freude mit dem neuen Parkplatz hat auch Planungsstadtrat Peter Lehner (ÖVP), verantwortlich sei allerdings das Land, betonte er gegenüber der Welser Zeitung.

Konzernsprecher Thomas Saliger will zu den politischen Diskussionen nicht Stellung nehmen: "Wir sind Händler und Wirtschaftstreibende mit Verantwortung für tausende Jobs", so Saliger. Man wehre sich erfolgreich gegen amerikanische Onlinehändler. Das besagte Grundstück sei als Baugebiet gewidmet. Die Verkehrssituation in der Löwenzahnstraße werde durch den Parkplatz deutlich verbessert.

Das alte Parkdeck aus den 1990er-Jahren werde abgebrochen. "Dadurch wird die verbaute Gebäudefläche am Standort deutlich reduziert", betont der XXXLutz-Sprecher.

Saliger bestätigt auch Meldungen, wonach das Welser Möbelhaus künftig zum Schauplatz der Werbeaktivitäten werden soll. Das Fotostudio werde in den Bestand integriert. (fam)