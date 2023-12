Historische Entdeckung: Als einer der größten Physiker der Geschichte in Wels lebte

Ungewöhnliche Post erreichte die Welser Zeitung kurz vor Weihnachten. Stefan Steinerberger, ein gebürtiger Welser, der in den USA als Universitätsprofessor im Fachbereich Mathematik der University of Washington, Seattle, forscht, wandte sich an die Redaktion mit einem besonderen Hinweis. Einer der größten Physiker aller Zeiten, Ludwig Boltzmann (1844–1906), verbrachte einige Jahre seiner Kindheit in Wels, und zwar an der heutigen Adresse Stadtplatz 41, dem Sitz des Medienhauses Wimmer mit der OÖN-Lokalredaktion und der Gratiszeitung Tips.

In einem Wikipedia-Eintrag in Zusammenhang mit Boltzmann ist Wels in einem Nebensatz erwähnt: "Als kaiserlich-königlicher Verwaltungsbeamter wurde Boltzmanns Vater mehrmals versetzt, woraufhin die Familie an den jeweiligen Dienstort übersiedelte: von Salzburg nach Wien, wo Boltzmann geboren wurde, dann nach Wels und später nach Linz." Steinerberger schrieb dann wegen mehr Details die Ludwig Boltzmann Gesellschaft an. "Die konnten aber auch nicht weiterhelfen. Zur Rettung gekommen ist dann Michael Kitzmantel vom Welser Stadtarchiv", sagt Steinerberger.

Der geniale Physiker verbrachte einige Jahre seiner Kindheit in der Traun-Metropole. Bild: Wikipedia

Der Vater Boltzmanns sei im Aufnahmebogen aus dem Jahr 1851 an der Adresse Stadt 131 (heute Stadtplatz 41) eingemeldet gewesen, bestätigt Kitzmantel. Angeführt sind auch dessen Frau Katharina, die Söhne Ludwig und Albert und Tochter Hedwig. Von 1851 bis 1954 dürfte der Physiker und Philosoph als Sieben- bis Zehnjähriger also in Wels gelebt haben. Quelle sind auch die OÖ. Heimatblätter. Dort wird angeführt, dass nach der Dienstversetzung seines Vaters nach Wels die Familienangehörigen vermutlich nachgeholt wurden. Außerdem wird angeführt, dass Ludwig seinen Elementarunterricht in Salzburg bzw. Wels erhielt.

Boltzmann lehrte an den Universitäten Wien, Graz, München und Leipzig. Er war ein Verfechter der Atomtheorie, die er zeitlebens gegen heftigen Widerstand ihrer Gegner verteidigte. Zu seinen Leistungen zählte unter anderem, den Zusammenhang zwischen Thermodynamik und Mechanik zu erklären, er führte auch die Statistik in Mathematik und Physik ein.

Mathematiker Steinerberger betont, dass bei Fragen der mathematischen Physik die Leistungen von Boltzmann noch immer allgegenwärtig seien.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger