Lokalmatadoren bei Einrad-EM erfolgreich

Der mehrfache Weltmeister Johannes Baumkirchner aus Gallspach kürte sich in der Disziplin "UniCross" zum Europameister, in "Trial Expert" und Weitsprung holte er den vierten Rang. Der Marchtrenker Christian Eder wurde in seiner Heimatstadt Vize-Europameister im "Speed Trial".

Zu der EM, die von 27. bis 30. Juli stattfand, waren 120 Sportler aus 20 Nationen nach Marchtrenk gereist. Dort traten sie in sechs unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper