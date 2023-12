Löwenstarke Weihnacht

Wie schon in den vergangenen Jahren bedachte der "Lions Club Wels Leonessa", der ausschließlich weibliche Mitglieder hat, zahlreiche Welser Kinder mit Geschenken: An insgesamt acht Volksschulen in der Stadt verteilten die "Löwinnen" Geschenke wie Puzzles, Spielzeugautos oder Barbiepuppen.

"Die Freude bei der Übergabe war riesengroß", berichtet Roswitha Itzlinger, Sprecherin des Clubs. Die Aktion kommt Kindern zugute, zu denen das Christkind sonst den Weg eher nicht findet. Im Integrativen Schulzentrum Wels nahm Direktorin Manuela Rittenschober die Geschenke mit den Kindern dankend entgegen.

