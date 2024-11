Löwen brüllen in Welser Innenstadt für guten Zweck

Unternehmen können eine oder mehrere von 30 Löwenstatuen kaufen, diese anschließend künstlerisch gestalten, bevor sie von Ende Juni bis Oktober 2025 in der Innenstadt aufgestellt werden.

Mit der Aktion wollen die Serviceclubs auf ihre Arbeit aufmerksam machen und Spendengelder lukrieren. "Es geht darum, positives Bewusstsein zu schaffen", sagt Franz Grillmair, der als Präsident des Lions Clubs Wels Pollheim das Projekt leitet.

Präsentation beim Stadtfest

Um 3000 Euro können Firmen einen Löwen kaufen. Rund die Hälfte des Betrags fließt laut Grillmair in das soziale Engagement der Clubs, der Rest in das Projekt an sich. Die Unternehmen können den Löwen nach eigenen Vorstellungen gestalteten. Beim Stadtfest am 27. Juni 2025 werden sie offiziell präsentiert. Nähere Informationen gibt es bei den Lions Clubs.

Die Stadt werde durch solche Projekte belegt, sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP): "Außerdem gibt es immer Menschen, die das System nicht auffängt – sie werden von den Serviceclubs unterstützt."

