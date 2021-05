Lkw und Auto kollidierten auf der A25 - zwei Verletzte

Ein 40-jähriger Belgier aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Lkw gegen 6.30 Uhr auf der Welser Autobahn Richtung Linz. Zur selben Zeit war ein 33-jähriger nordmazedonischer Autolenker aus dem Bezirk Wels-Land in diesem Bereich unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich der Einmündung der Rampe Sattledt – Linz (Übergang A8 auf A25) zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, so die Polizei in einer Aussendung. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.