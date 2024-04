Lkw umgestürzt: Lenker (57) in Gaspoltshofen schwer verletzt

Der Deutsche, der in Ungarn lebt, war gegen 22.15 Uhr mit seinem Sattelfahrzeug auf der Gaspoltshofener Straße in Richtung Haag am Hausruck unterwegs. In der Gaspoltshofener Ortschaft Hofing musste der Mann einem Reh ausweichen, kam dabei in einer leichten Linkskurve rechts auf das Bankett und verlor die Kontrolle über das vollbeladene Schwerfahrzeug. Der 57-Jährige kam von der Fahrbahn ab, der Lkw stürzte an einer Böschung um und kam unter einer Stromleitung zum Liegen.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Ried gebracht werden. Die Bergung des Sattelzugs gestaltete sich schwierig: Die Gaspoltshofener Straße war während der Arbeiten der Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden zum Teil gesperrt bzw. nur schwer passierbar.

