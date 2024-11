Lkw stürzte auf der A25 bei Wels um: Verkehrschaos im Zentralraum

Dieser Artikel wurde zuletzt um 18:33 Uhr aktualisiert.

Geduld und gute Nerven brauchten Autofahrer, die am späten Montagnachmittag auf der – zu dieser Tageszeit ohnehin viel frequentierten – A25 in Fahrtrichtung Wels unterwegs waren: Der Abschnitt zwischen den Abfahrten ÖBB-Terminal und Wels-Nord musste nach einem Unfall mit einem Schwerfahrzeug komplett gesperrt werden.

Laut Polizei war ein Lastwagen gegen 15 Uhr auf Höhe der Abfahrt Wels-Nord mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Sattelschlepper geriet in Schleudern, prallte gegen die Mittelleitschiene und wurde durch die Wucht des Aufpralles in die Luft katapultiert, bevor er auf der Beifahrerseite zu liegen kam.

Der Lastwagen wurde durch die Luft geschleudert und kam auf der Beifahrerseite zu liegen. Bild: www.fotokerschi | Hummer

Der 50-jähriger Lkw-Lenker aus Ungarn wurde in das Klinikum nach Wels gebracht, der Autofahrer (44) aus dem Bezirk Kirchdorf dürfte den Unfall ohne gröbere Blessuren überstanden haben, hieß es am Abend seitens der Polizei.

Großräumige Umleitung

Aufwändig gestalteten sich die Aufräum- und Bergearbeiten nach dem Unfall: Der umgestürzte Lkw blockierte beide Fahrstreifen und war durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sich der gesamte Inhalt des Tanks auf die Fahrbahn und den angrenzenden Grünbereich verteilte. Für die Bergung musste ein Spezialabschleppdienst anrücken.

Die Dauer der Sperre ließ sich vorerst nicht abschätzen, es dürfte aber "noch länger dauern", hieß es seitens des ÖAMTC. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiteten auch am Abend noch intensiv daran, die Blockade zu beseitigen. Es wurde eine großräumige Umleitung über die A1 und das Voralpenkreuz eingerichtet.

Verkehrschaos im Zentralraum

Autofahrer berichteten über Verkehrschaos im gesamten Zentralraum, manch einer musste Wartezeiten von bis zu zwei Stunden in Kauf nehmen. Auf der A25 kam es zu einem längeren Stau, der laut Asfinag zeitweise mehr als acht Kilometer weit zurückreichte. Aber auch auf der Westautobahn staute es am späten Nachmittag bis zu sieben Kilometer zurück, Behinderungen gab es auch im Bereich der Umleitung am Voralpenkreuz.

Lokalisierung: Der Unfall passierte nahe der Auffahrt Wels-Nord

