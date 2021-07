Lkw-Tank aufgerissen: Mehr als 300 Liter Diesel fluteten Parkplatz in Sattledt

Der 43-Jährige hatte sich am späten Nachmittag noch eine Jause gekauft. Als er den Parkplatz verlassen wollte, übersah er eine kleine seitliche Stützmauer einer Abfahrtsrampe und touchierte diese mit seinem linken Tank. Der Tank wurde an mehreren Stellen aufgerissen, fast der gesamte Inhalt - mehr als 300 Liter Treibstoff - flutete schwallartig den Parkplatz und sammelte sich in einem Sickerbecken auf dem Gelände. Gut 200 Liter davon sickerten in die Kanalisation.

Durch das rasche Eintreffen der Feuerwehr, die die Kanalisation umgehend abdichtete, konnte ein größerer Umweltschaden verhindert werden. Das Abpumpen des betroffenen Kanalabschnitts dauerte bis in die Morgenstunden an. Das Erdreich im Sickerbecken wurde auf Anordnung der Behörde komplett abgetragen und entsorgt.