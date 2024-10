Lkw stürzte bei Deponie in Wels ab: 2 Verletzte

Der vollbeladene Laster war zu weit an den Rand des unbefestigten Fahrweges gekommen, seitlich weggerutscht und in der Folge laut Polizei mehrere Meter über die Böschung abgestürzt, ehe er auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde teilweise unter dem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von Arbeitskollegen befreit werden. Das leicht verletzte Kind konnte sich selbst befreien und wurde gemeinsam mit dem 52-Jährigen vom Notarzt in das Klinikum Wels gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.