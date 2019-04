Lkw rammte Auto: Lenkerin eingeklemmt

GASPOLTSHOFEN. Nach einem Verkehrsunfall in Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) musste eine 77-Jährige aus ihrem Autowrack befreit werden.

Die Pensionistin aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 16:30 Uhr in der Ortschaft Altenhof in Richtung Weinberg unterwegs, als es an der Kreuzung der bevorrangten Affnanger Landesstraße zu dem Unfall kam. Die 77-Jährige dürfte den von links kommenden Drei-Achskipper, gelenkt von einem 38-jährigen Kraftfahrer aus dem Bezirk Gmunden, übersehen haben.

Es kam zur rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Pkw eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gaspoltshofen, Affnang und Altenhof mussten sie mittels Bergeschere befreien. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Die Affnanger Straße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.

