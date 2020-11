Lkw erfasste Auto: 82-Jähriger verletzt

Der betagte Autofahrer wollte seinen Wagen in der Ortschaft Parz bei Gattern (Bezirk Grieskirchen) wenden und bog dazu in eine Seitenstraße der Peuerbacher Landesstraße ein. Dabei wurde der Pkw von einem Lastwagen erfasst und zur Seite geschleudert. Der 82-jähriger Lenker wurde von Rettung und Notarzt versorgt und in das Krankenhaus Grieskirchen gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Bruck-Waasen, Peuerbach und Stefansdorf an.

