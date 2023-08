"Literaturschiff" ankert im Herbst im Bezirk Eferding

Ilija Trojanow: OÖ-Premiere in der Tischlerei in Aschach.

Den Anfang macht am Sonntag, 3. September, eine lyrische Matinee mit Barockmusik im "Garten der Geheimnisse" in Stroheim. Günter Kaindlstorfer wird die Lesungen und Gespräche moderieren. Zu Gast sind die Kärntner Autorin Cvetka Lipus ("Weggehen für Anfänger"), Mitherausgeberin der Kulturzeitschrift "Mladje", und die montenegrinische Schriftstellerin Jana Radicevic ("zone des neutralen druckes"), die im Jahr 2020/21 als bisher jüngste Literatin Grazer Stadtschreiberin war. Musikalisch unterhält das Ensemble Castor. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Jana Radicevic liest im "Garten der Geheimnisse". Bild: Hermanseder Violetta

Am Mittwoch, 13. September, geht’s mit dem vielfach ausgezeichneten Schriftsteller Ilija Trojanow weiter: Er präsentiert in der Tischlerei am Schopperplatz in Aschach sein neues Buch "Tausend und ein Morgen" (19.30 Uhr): "Dies ist seine OÖ-Premiere überhaupt, was uns besonders freut", sagt Christian Gsöllradl-Samhaber, der künstlerische Leiter der Initiative "Literaturschiff".

Im Eferdinger Gastzimmer liest am 11. Oktober der Schriftsteller Luis Stabauer aus seinem Buch "Ahrer oder Der erkämpfte Traum" über das Leben von Maria Ahrer, die 1934 nach der Niederschlagung des Arbeiteraufstandes in Steyr nach Südamerika flüchtet und deren Sohn José später Präsident von Uruguay wird.

Musikalisch begleitet wird er von Reinhart Sellner, es moderiert Christine Haiden.

Karten sind unter www.literaturschiff.at erhältlich

