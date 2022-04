Literatur-Aktion zum Welttag des Buches

Für Wels und Marchtrenk wurde am Samstag eine Lesetour mit dem Wiener Autor Luis Stabauer und den lokalen Schriftstellern Daniel Leitner und Jürgen Lalik aus Marchtrenk zusammengestellt. Beginn ist um 9.30 Uhr beim Weinphilosophen in der Welser Bahnhofstraße, ab 10.30 Uhr findet eine Lesung im Tageszentrum des Sozialen Wohnservice in Wels (Salzburger Straße 46) statt. Ab 13.15 Uhr beginnt eine Rundfahrt mit den Autoren im E-Bus der Stadt Marchtrenk, ab 14 Uhr findet eine Lesung am Stadtplatz statt. Der Zugang zu allen Lesungen ist kostenlos.