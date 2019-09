Sie sind trotz Computer- und Handyzeitalter längst noch nicht abgeschrieben, die öffentlichen Bibliotheken. Vor allem dank engagierter Bücherei-Teams, wie jenem in Grieskirchen, das sich ehrenamtlich um junge und ältere Leser bemüht. Die neun Grieskirchner Mitarbeiterinnen, darunter fünf ausgebildete Bibliothekarinnen, und ein Mitarbeiter starten mit einem vollen Programm in den Herbst. In der zweiten Septemberhälfte beginnt wieder das erfolgreiche Lesetandem-Projekt, bei dem engagierte