Liste für Lambach fischt bei den Neos

Die Liste für Lambach rüstet personell auf und entwickelt sich damit zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft bei der anstehenden Gemeinderatswahl. Listengründer und Spitzenkandidat Walter Topf konnte mit dem Lambacher Neos-Mandatar Johann Fuchs einen weiteren Mitstreiter gewinnen. Fuchs hat 2015 als einziger Neos-Kandidat den Einzug in den Gemeinderat geschafft: "Nach genauer Einsicht in das Wahlprogramm kam ich zu der Überzeugung, dass die ,Liste’ mit ihrem neuen politischen Wind auch meine Segeln erfasst", sagt Fuchs.

Damit zeichnet sich am 26. September ein Mehrkampf um das Bürgermeisteramt ab. Für die SPÖ kandidiert der Pensionist und Fluglehrer Peter Gantze, die ÖVP schickt Vizebürgermeister Johannes Moser ins Rennen und für die FPÖ wird nach dem Rückzug von Hans Gibitz die Pensionistin Elfriede Waldhör antreten. Die amtierende Bürgermeisterin Petra Marischka (SPÖ) hat Anfang Mai ihren Rückzug angekündigt.

Mit dem Antreten der neuen Liste kommt zusätzliche Spannung in den Wahlkampf. Die SPÖ unter Peter Gantze will wieder den Bürgermeister stellen. Dasselbe gilt für die ÖVP, die 2015 das Amt an Klaus Hubmayer abgeben musste.

Einen Aderlass erlebte die ÖVP als stärkste Partei nach dem Abgang von Gemeindevorstand Walter Topf, seiner Tochter Caroline Topf (ehemals Fraktionsobfrau) und Kulturunternehmer Peter Deinhammer. Die Liste sammelte an die 100 Unterschriften und gab ihre Gründung bekannt. Die Neos treten in Lambach nicht mehr an.