Lions sammelten für die OÖ Tafel und den SOMA

Insgesamt konnten innerhalb weniger Stunden im Welas Park und Billa Plus in Wels-Nord 101 Bananenschachteln voller Lebensmittel und Hygieneartikel für bedürftige Mitbürger zusammengetragen werden. Die gesammelten Waren wurden an den Sozialmarkt (SOMA) des Roten Kreuzes Marchtrenk und die OÖ Tafel in Wels übergeben, die sich um die Verteilung der Waren kümmern. Die Lions-Aktion fand österreichweit mit Unterstützung der Rewe Group statt.

