"Ich spiele seit gefühlten 130 Jahren mit der Carin Cosa Latin Band", sagt Musiker und Komponist Andreas Neubauer und lacht. Was natürlich nicht ganz ernst gemeint ist, verdeutlicht in der Übertreibung, dass die Band, die sich dem lateinamerikanischen Lebensgefühl verschrieben hat, eines seiner Hauptprojekte ist. "Es gibt uns seit über 35 Jahren", sagt Neubauer, der wie Sängerin Carin Cosa von Anfang an dabei ist.