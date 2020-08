An außergewöhnlichen Ideen und Expansionsfreudigkeit mangelt es der Linzer Buchhändlerin Melanie Hofinger nicht: Weshalb sie weiter wachsen und am 7. September zwei neue Filialen außerhalb der Landeshauptstadt eröffnen wird. Dann wird sie auch in Lambach und in Mauthausen ein starkes Zeichen setzen: Und zwar für den regionalen Handel und gegen die allzeit präsente Online-Konkurrenz.