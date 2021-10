„Muss immer erst gewartet werden, bis noch schlimmere Unfälle, vielleicht sogar mit Todesfolge, passieren?“ Das fragt sich OÖNachrichten-Leser Herbert Stadler. Der Steuerberater wurde von seinem Büro im ersten Stock aus wiederholt Zeuge von Fahrradunfällen bei der LILO-Kreuzung der Frahamer Straße in der Gemeinde Fraham. Dort queren die Schienen der Linzer Lokalbahn die Fahrbahn nicht in einem rechten Winkel, sondern in einem leichten Bogen.