Heute um 20 Uhr ist das Duo mit seinem gemeinsamen Programm "Life is Laff" im Alten Schlachthof in Wels zu hören. Zu hören ist die außergewöhnliche Musik ab 20 Uhr, Tickets gibt es wie immer bei Moden Neugebauer in der Innenstadt oder online unter kupfticket.at

