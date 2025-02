Lieferwagen rutschte in Stroheim vom Wagenheber: 31-Jähriger eingeklemmt

Er hatte das Auto mit einem Wagenheber und einem Unterstellbock angehoben und lag zur Gänze darunter. Plötzlich rutschte das Fahrzeug vom Wagenheber und klemmte den Mann ein. Sein Vater, der während der Arbeiten anwesend war, alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Der 31-Jährige erlitt Verletzungen am Becken und am Oberkörper und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen werden, so die Polizei.

Mehr zum Thema Wels Mit 153 km/h durch Wels: Polizei beschlagnahmte Raser-Auto WELS/BUCHKIRCHEN. Mehr als 70 km/h zu schnell: Linzer musste Führerschein und Auto abgeben. Mit 153 km/h durch Wels: Polizei beschlagnahmte Raser-Auto

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.