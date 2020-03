Lieferservice mit rund 50 Firmen

Nach einem Versuch im Bezirk Perg wird inzwischen in allen anderen oberösterreichischen Bezirken ein Lieferservice angeboten. In Wels und Wels-Land meldeten sich seit Freitag rund 50 Firmen, die daran teilnehmen: "Dieses Angebot richtet sich besonders an Unternehmen, die wegen des Coronavirus zusperren mussten und auf ihren Geschäftsflächen keine Kundenkontakte haben dürfen", erklärt Thomas Brindl, Leiter der Welser Wirtschaftskammer. Die Liste der Firmen wird in den nächsten Tagen laufend erweitert. Die neue Plattform ist im Internet unter www.lieferserviceregional.at zu finden.

