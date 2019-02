Letztes Konzert im Spiegelsaal des Greif läutet Abschied und Abriss ein

WELS. Am Sonntag sagten US-Pianist Jamie Saft, Stadtschreiber Stefan Kutzenberger und rund 150 Gäste "Goodbye" zum vielleicht schönsten Salon der Stadt Wels

US-Pianist Jamie Saft konzertierte als letzter Künstler im Spiegelsaal des Hotel Greif. In zwei Wochen beginnen dort die Abbrucharbeiten. Bild: Fischer-Fotografie

Das Greif liegt in den letzten Zügen. Einen Tag nach dem Stadtball am Samstag gastierte der US-Pianist Jamie Saft am Sonntag gemeinsam mit dem Welser Stadtschreiber Stefan Kutzenberger im Spiegelsaal. Über der Abschiedsveranstaltung lag ein Hauch von Wehmut. Der definitiv letzten Veranstaltung in historischem Rahmen folgt der Abriss. Bis auf den Theatersaal und den Aufgang zur Galerie kommt alles weg. Der Magistrat errichtet dort sein zweites Amtsgebäude.

Mit Saft konnte Schlachthof-Veranstalter Wolfgang Wasserbauer einen internationalen Künstler für die Abschiedsgala gewinnen. Der Jazz-Pianist bespielte die berühmtesten Konzertsäle der Welt. Gastspiele in der New Yorker Carnegie Hall und in der Hamburger Elbphilharmonie unterstreichen seine künstlerische Bedeutung. "Jamie war von der Akustik des Spiegelsaals sehr angetan", weiß Stadtschreiber Kutzenberger, der gestern im Greif als letzter Hotelgast sein Zimmer räumte: "Ich war jetzt wochenlang im Frühstückssaal der einzige Gast. Am Abend nach Mitternacht habe ich mich oft hingesetzt und mir bei Notbeleuchtung einen Tee gemacht. Der letzte Gast zu sein, istschon etwas Besonderes." Freunde hätten vor dem Kultfilm "Shining" gewarnt, in dem Jack Nicholson von Dämonen besessen seiner Familie mit der Axt nachstellt: "Sie haben gemeint, ich soll mir diesen Film nur ja nicht ansehen, wenn ich noch Hotelgast bin, weil ich dann Angst bekomme." Nach mehreren Wochen des Alleinseins im Greif habe er festgestellt, dass das Haus geistbefreit sei. "Es sind zwar manchmal Türen wie von Geisterhand auf- und zugegangen. An solchen Tagen hat aber immer stark der Wind geweht", erinnert sich Kutzenberger.

"Nicht so wie bei Tortenstück"

Wie geht es nun weiter mit dem Greif? In zwei Wochen wird ein Trafo montiert. Dann beginnen auch die ersten Abrissarbeiten. "Für die Verwendung beweglicher Einrichtungsgegenstände wird noch ein Konzept erstellt", sagt Christian Hess von der Baudirektion. Einige Kristallluster sollen erhalten bleiben. Das gelte auch für Teile des historischen Geländers, sagt Architekt Klaus Lanzerstorfer. Anfang Mai beginnen die eigentlichen Abbrucharbeiten. "Heikel wird die Trennung vom Theatersaal, den wir sicherheitshalber unterfangen. Das ist nicht so wie bei einem Tortenstück, das man einfach herausschiebt", erklärt Lanzerstorfer. Die Dachgleiche ist zu Jahresende fertig. Im September 2020 soll dann die Eröffnung stattfinden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema