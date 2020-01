Das schöne Renaissanceschloss Parz war zum letzten Mal Veranstaltungsort für den Grieskirchner Neujahrsempfang, zu dem Bürgermeisterin Maria Pachner am Freitag Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirche und Sport lud. Denn der Vertrag zur Nachnutzung der Festsäle nach der Landesausstellung 2010 läuft aus. In Abstimmung mit dem Land soll möglichst bald entschieden werden, ob das in die Jahre gekommene städtische Veranstaltungszentrum Manglburg saniert oder abgerissen wird.