Letzte Grieskirchner Fleischhauerei wurde in letzter Minute noch gerettet

Am Samstag, sperrt Josef Englmaier (59) aus gesundheitlichen Gründen seine Fleischhauerei in der Mühlbachgasse zu. Lange war der letzte Grieskirchner Fleischhauer auf der Suche nach einem Nachfolger gewesen. Schließlich schien es fix, dass sein langjähriger Mitarbeiter Rudolf Spanlang das Geschäft übernehmen würde. Dieser sagte dann aber aus familiären Gründen überraschend ab.

Nun kann sich Englmaier doch noch freuen: Der Betrieb wird von zwei jungen ambitionierten Fleischhauern aus dem Innviertel übernommen. Der 32-jährige Senahid Bekanovic, bekannt als der "Dorf Metzger" aus Eberschwang (Bezirk Ried), und der 24-jährige Fleischhauer Marcel Reischenböck aus Ried werden die Fleischhauerei weiterführen. Dafür gründen die beiden eine GesmbH. Auch sein Geschäft in Eberschwang führt Bekanovic, der bosnische Wurzeln hat und in Österreich geboren wurde, weiter.

Start mit sechs Mitarbeitern

"Wir werden in Grieskirchen sechs Mitarbeiter übernehmen und sind froh über das Fachpersonal, das wir dort haben, das ist Goldes wert", sagt Bekanovic. Auch Rudolf Spanlang werde mit an Bord sein. Geplant ist die Eröffnung am 4. Oktober. Mitte September wird mit der Produktion der Fleisch- und Wurstwaren begonnen.

Die beiden jungen Fleischhauer, die früher in einem großen Lebensmittelmarkt zusammengearbeitet haben, hatten beide den Traum von der Selbstständigkeit und lassen sich von der großen Konkurrenz durch Groß- und Lebensmittelmärkte nicht abschrecken. "Mit den Diskontern können wir nicht mit, aber es gibt viele Leute, die auf Qualität und Regionalität Wert legen und wissen wollen, woher das Fleisch kommt. Das bieten wir", sagt Bekanovic. Außerdem sei die Fleischhauerei Englmaier sehr bekannt und habe viele Stammkunden. Das habe für den Standort gesprochen.

Wichtig ist den beiden, eigene Kreationen etwa bei Wurstwaren zu entwickeln und die gesamte Palette von Wurst- und Fleischwaren anzubieten. In Eberschwang hat Bekanovic eine eingesessene Reiter-Filiale übernommen, wo auch das gesamte Reiter-Sortiment angeboten wird.

