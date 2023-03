Lesung im Schlachthof Wels: "Franz. Schwul unterm Hakenkreuz"

Auch tausende homosexuelle Menschen in Deutschland, Österreich und den besetzen Gebieten fielen den Nationalsozialisten zum Opfer. Jürgen Pettinger beschäftigt sich in seinem Buch "Franz. Schwul unterm Hakenkreuz" mit einem von ihnen: Franz Doms. Am kommenden Mittwoch, dem 22. März, liest der ORF-Moderator und Journalist ab 19.30 Uhr bei "Experiment Literatur" im Schlachthof Wels in Kooperation mit der Antifa Wels sowie der Welser Initiative gegen Faschismus aus seinem Werk vor.

Franz Doms wurde in der Zeit des Nationalsozialismus in Wien mehrmals wegen homosexueller Handlungen verhaftet, diskriminiert und schließlich zum Tode verurteilt. In der Anklageschrift heißt es: "Er ist ein völlig haltloser, seinen widernatürlichen Trieben gegenüber machtloser Verbrecher, bei dem von Freiheitsstrafen kein erzieherischer oder abschreckender Erfolg mehr zu erwarten ist." Mit nur 21 Jahren wurde Doms 1944 in Wien hingerichtet.

Nach der Lesung sprechen Dominika Meindl und Werner Retzl mit dem Autor über sein Werk zur Verfolgungsgeschichte Homosexueller in Österreich, das Publikum kann Fragen stellen. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

