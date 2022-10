Lesung im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim

Der 2021 im Picus Verlag erschienene Roman beleuchtet die Geschichte einer Mühlviertler Familie während und nach der Zeit des Nationalsozialismus. Vor dem Hintergrund der Verbrechen, so kommt ein Familienmitglied in der Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart (Linz) ums Leben, wird der Umgang mit Traumata und Schuldgefühlen mehrerer Generationen dargestellt. Der zeitliche Bogen spannt sich von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Buchhandlung Harrer in Eferding statt. Karten sind bei der Buchhandlung Harrer und im Lern- und Gedenkort sowie an der Abendkassa erhältlich.