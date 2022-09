Lesermeinung

Anstelle des Streits zwischen FPÖ und ÖVP, wer die Verordnung für ein neues Campierverbot vorbereiten soll, wünsche ich mir, dass die Verantwortlichen der Stadt Wels an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass die Saunakreuzung nach monatelanger Bautätigkeit endlich wieder ungehindert befahrbar ist.

Weil die laut Tafel bis 18. September geplante Fertigstellung des Umbaus nicht gelungen ist, stehen viele Welser*innen an dieser hochfrequentierten Kreuzung noch immer im Stau.

Birgit und Hans Mitterhuber, Wels-Lichtenegg

Auf dem Flohmarkt der Pfarre Vogelweide in Wels am Sonntag kam man sich vor wie in einem gewöhnlichen Einkaufszentrum. Gute und teilweise neuwertige Sachen wurden für ein paar Euro angeboten, auch Antiquitäten wurden versteigert. Wenige Stunden vor Verkaufsschluss waren die Regale noch voll, ein Zeichen, wie gut es den meisten Menschen geht. Nur wenige haben mit der Teuerung wirklich ein Problem.

Diese und nur diese brauchen staatliche Hilfe. Alle übrigen sollten sich bei den zahlreichen Flüchtlingen erkundigen, was "schwere Zeiten", "Not" und ähnliches Ungemach tatsächlich ist. Preiserhöhungen sind ärgerlich, aber deswegen ein Gejammer anzustimmen, als ob morgen die Welt unterginge, ist eindeutig übertrieben.

Peter Gengler, Wels