lesermeinung

Schlechter Sieger

Wahlsieger Rabl wirft seinen ehemaligen Koalitionspartnern vor, dass sie in Opposition gehen und trotzdem in der Regierung sitzen und schlägt der ÖVP vor, sie sollen den Stadtratssitz einer anderen Partei geben. Ist Rabl ein schlechter Wahlsieger, vergesslich oder hat er Angst? Den Weg, welche die ÖVP versucht einzuschlagen, ist genau das, was Rabl von 2009 bis 2015 gemacht hat. Er war Stadtrat und hat eine beinharte Opposition betrieben und den damaligen Bürgermeister Koits nur kritisiert und attackiert – mit bekanntem Erfolg. Rabl soll sich auf die Arbeit konzentrieren und nicht den schlechter Sieger spielen. Der Wähler hat die Rollen klar verteilt – FPÖ soll regieren – und die ÖVP eben nicht!

Martin Huber, Wels

Wahlwerbung mit Rechtschreibfehlern

Bedauerlicherweise waren im letzten Wahlaufruf vom Buchkirchner SP-Kandidaten N ikon Baumgartner einige Fehler – ist peinlich – ja!

Ein Buchkirchner Ehepaar ist entsetzt über diese Schreibweise, na die werden ihn eh nicht gewählt haben. Ihn aber öffentlich über eine Zeitung zu diskreditieren, hat etwas von Türkisfrust – es gilt natürlich die Unschuldsvermutung!

Tatsache ist, dass die Buchkirchner Baumgartner verstanden haben und ihm die Stimme gaben!

Josef Scherrer, Wochenend-Buchkirchner

Postfuchs oder Schneckenpost

Zirka 20 der von mir zeitgerecht zur Post gebrachten Briefe kamen nicht an. Ebenso viele erreichten ihr Ziel.

Es waren Parten, die vom Ableben meines Mannes informieren sollten. Richtig frankiert, Format A5. Für ein wenig mit Kopf arbeitende Mitarbeiter als Trauernachrichten erkennbar (schwarzer Saum). Für mich peinlich, nein schmerzlich. Euro 1,25 pro Brief ist nicht das Thema, aber nur Achselzucken tröstet mich nicht.

Ich wartete bis jetzt, suchte nach der Kriechspur einer Schnecke. Bei der Post fühlt sich dafür niemand zuständig.

B. Payrhuber, Buchkirchen