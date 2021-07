Lesermeinung

Die Behauptung, die Venus von Wels sei von den Nazis politisch vereinnahmt worden, ist absurd. Wenn einzelne Kopien als Wertschätzung altrömischer Kunst an Politiker einer germanomanischen Ideologie verschenkt wurden, macht das keinesfalls ein altrömisches Kunstwerk zu einem germanomanischen.

Durch Unterschriftensammlungen kann geklärt werden, wie viele Menschen vorrangig die Kennzeichnung der von der NS-Propaganda gepriesenen NS-Symbole aus der NS-Zeit oder aber die Verunglimpfung der bedeutendsten altrömischen Skulptur in Oberösterreich fordern.

NS-Opfer, Opfer der NS-Angriffskriege und ihre Nachkommen wollen historische Wahrheit, nicht aber eine einseitige Diffamierung des altrömischen Wels.

Elena Ovchinnikova, Marchtrenk

Unverschämt und boshaft stellt sich für mich das Verhalten zahlreicher E-Scooterfahrer dar. Bei einem Rundgang in der Innenstadt am Samstag, den 17. 7. 2021, vormittags standen elf E-Scooter sehr behindernd auf Gehsteigen herum, einige auch noch am Nachmittag. Die abgestellten Scooter versperren die Gehsteige zum Teil in gesamter Breite. Kinder müssen auf die Straße ausweichen. Für Gehbehinderte, Rollator- und Rollstuhlfahrer sind das fast unüberwindliche Hindernisse.

Gutes Zureden seitens der Stadtpolitik bringt offensichtlich nichts. Die E-Scooter sollten von den Verleihern täglich spätestens bis 7.00 Uhr eingesammelt werden. Die Strafen für rücksichtslose Fahrer müssen so hoch sein, dass sie abschreckend wirken.

Georg Kransteiner, Wels