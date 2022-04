Lernschwache Jugendliche bekommen bei Starlim-Sterner eine faire Chance

Im neuen Ausbildungszentrum von Starlim-Sterner spiegelt der Boden: "Unsere Lehrlinge putzen alles selbst", sagt Ausbildungsleiter Reinhard Koch. Am Freitag hat sich hoher Besuch angesagt. Geschäftsführer Thomas Bründl hat Energie-AG-Generaldirektor Werner Steinecker zu Gast. Als Präsident von zukunft.lehre.österreich zieht der Energievorstand durch das Land, um für Lehrberufe die Werbetrommel zu rühren: "Wir verlieren 50 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt, weil uns 500.000 Fachkräfte fehlen. Die Aufwertung der Lehre sichert unseren Wirtschaftsstandort."

Weil Steinecker Starlim-Sterner wegen seiner Lehrlingsausbildung als "Role-Model" adelt, fühlt sich Bründl geschmeichelt: "Wir könnten in diesem Ausmaß nicht wachsen ohne eigens ausgebildete Kräfte. Wir brauchen nicht nur die Besten. Es gibt viele Aufgabenprofile."

Starlim-Sterner hat sechs Aus- und Weiterbildungsschienen im Angebot: von der Lehre mit Matura über die duale Akademie für AHS-Absolventen bis zum Modell TQM, einer Teilqualifikation für Metallberufe. 23 Firmen sind an dieser Ausbildungsform beteiligt. Sie richtet sich an Jugendliche, die Mühe haben, eine Lehrstelle zu finden. Man lernt Grundlagen im Umgang mit Metall, darf Maschinen kennenlernen und bedienen.

Abschluss nach zwei Jahren

Nach zwei Jahren winkt ein Abschlusszeugnis: "Die Abschlussquote bei unseren Leuten beträgt 83 Prozent", berichtet Ausbildungsleiter Koch. Die Lehre könne später nachgeholt werden. Die Ausbildungszeit werde angerechnet. "Früher war die Lehre eine Sackgasse", sagt der Starlim-Sterner-Chef. Aus diesem Grund führte das Unternehmen mit Hauptsitz in Marchtrenk vor elf Jahren die Lehre mit Matura ein. Ab diesem Zeitpunkt schossen die Lehrlingszahlen in die Höhe. Seither begleitete Starlim-Sterner über 300 Auszubildende bis zur Reifeprüfung. Im neuen Ausbildungszentrum in der Karl-Schönherr-Straße können Burschen und Mädchen zehn technische Berufe erlernen. Trotz vieler Anreize ausbaufähig ist die Frauenquote (13 bis 18 Prozent.) (fam)