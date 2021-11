Lenkerin geriet ins Schleudern - Auto überschlug sich

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Mistelbacher Landesstraße. Eine 43-Jährige kam in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern, wie die Polizei berichtete. Der Pkw geriet anschließend in den rechten Straßengraben, rammte einen Zaun und überschlug sich. Das Auto blieb schließlich am Dach liegen. Die Frau und ihr 19-jähriger Sohn konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurden mit Verletzungen ins Klinikum Wels eingeliefert.