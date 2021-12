Lenker übersah Pkw: 46-Jähriger verletzt

Der Mann war gegen 10.40 Uhr auf der Sattledter Landesstraße Richtung Steinerkirchen unterwegs. Laut eigenen Angaben übersah er das nach links abbiegende Auto eines 46-Jährgen, welcher aufgrund des Gegenverkehrs auf der Straße stand. Der Mann versuchte noch durch eine Vollbremsung eine Kollision zu verhindern, doch dies gelang ihm nicht mehr. "Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw des 46-Jährigen in den Straßengraben geschleudert, wodurch er Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und in das Klinikum Wels eingeliefert wurde", berichtete die Polizei am Samstagabend.