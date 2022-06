Lenker flüchtete nach schwerem Unfall

Ein 46-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Lambacher fuhr mit seinem Auto kurz nach 15.00 Uhr auf der B 130 in Fahrtrichtung Passau. Hinter ihm fuhr ein schwarzer Ford Galaxy mit dem Kennzeichen UU beginnend. Kurz nach der Kreuzung mit der L 525 wollte der 46-Jährige einen vor ihm fahrenden LKW überholen. "Offensichtlich zeitgleich setzte auch der hinter ihm fahrende Lenker des Ford Galaxy zum Überholen an", berichtete die Polizei am Mittwochabend. Der Ford Galaxy touchierte von hinten den PKW des 46-Jährigen. Dieser geriet ins Schleudern und krachte frontal gegen die rechte Straßenböschung. Der 46-Jährige überschlug sich mehrmals, bevor er im Straßengraben zum Stillstand kam.

Der 46-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Lenker des Ford Galaxy hielt nicht, sondern fuhr in Fahrtrichtung Passau weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.